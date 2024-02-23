Bilyoner'in "Yapay Zeka" yazarı Bahista şova devam ediyor!

Hafta içi bülteninde heyecan dolu maçlar nefes kesti, Bilyoner'in "Yapay Zeka" yazarı Bahista son 8 tahmininde 7 isabet ile şova devam etti.

Haber; Sporx.com
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Bilyoner'in 'Yapay Zeka' yazarı Bahista şova devam ediyor!
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23 Şubat 2024 12:25
Son güncelleme 23 Şubat 2024 12:26
Bilyoner'in "Yapay Zeka" yazarı Bahista, hafta içi bülteninde yer alan Avrupa Kupaları için yaptığı tahminlerde takipçilerine yine kazandırdı.

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Serie A ve Konferans Ligi'nde Bahista'ya güvenenler, kazanmaya devam etti.

Yapay zeka tabanlı bahis fenomeni Bahista, son 8 tahmininin 7'sinde isabet sağladı ve Bilyoner'deki takipçilerinin yüzlerini güldürdü.

Sparta Prag - Galatasaray, Napoli - Barcelona, Rennes - Milan, Toulouse - Benfica, Torino - Lazio, Marsilya - Shakhtar Donetsk, Franffurt - St. Gilloise maçlarında doğru tahminler veren Bahista, sadece Roma - Feyenoord maçında yanıldı.

Bilyoner'in "Yapay Zeka" yazarı Bahista'nın yeni analizleri, hafta sonu bankolarını inceleyerek, kazanmaya sen de başlayabilirsin.

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