İtalya Ligi'nin iki dev takımı Lazio ile Milan Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık.- Milan'ın Serie A tarihinde en fazla berabere kaldığı rakibi Lazio (65G 59B 29M).- Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Milan'ı 2-1 yenen Lazio, 1977/78'den bu yana ilk kez duble yapmak için sahaya çıkıyor.- Milan'ın Lazio'yu sezonun ikinci yarısında yendiği son maç, Ocak 2015'te oynadıkları karşılaşmaydı.- Milan, Lazio'ya konuk olduğu 76 lig maçında rakibinden daha fazla galibiyet elde etti (21G 36B 19M).- Evinde oynadığı son 16 Serie A maçını kaybetmeyen Lazio (12G 4B), son yenilgisini Mayıs 2019'da Atalanta'dan aldı.- Serie A'da çıktığı son 11 maçta da gol atan Milan, Eylül 2017'den bu yana ilk kez 12 maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.- Lazio bu sezon ilk kez golcüsü Ciro Immobile'den yoksun olarak sahaya çıkacak. İtalyan oyuncunun sahada olduğu dönemde 2.2 gol ortalaması yakalayan başkent ekibi, olmadığı sürede 1.5'te kaldı.- Milan orta sahası Franck Kessié, Serie A'daki ilk maçına Ağustos 2016'da Atalanta formasıyla Lazio'ya karşı çıkmış ve iki gol kaydetmişti.Lazio: Immobile, Caicedo, Luiz Filipe, Marusic, LulicMilan: Musacchio, Duarte.Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic, Jony; Luis Alberto, Correa.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Bonaventura, Paquetà, Hakan Çalhanoglu; Rebic.Lazio, bu sezon boyunca yüksek form grafiği yakalayarak kendisini zirve yarışının içine soktu. Simone Inzaghi, hedeflerinin Şampiyonlar Ligi bileti olduğunu söylese de takım, Juve'nin hata yapmasını bekliyor. Atalanta deplasmanında 2-0'dan verdikleri maç dışında pandemi arasından sonraki tüm maçlarını kazandılar. Fiorentina ve Torino'ya karşı hem ilk yarı, hem ikinci yarıları önde kapattılar.Milan ise sezon boyu yaşadığı istikrarsızlığı, pandemi arasından sonra da sergiliyor. Lecce'yi 4-1, Roma'yı 2-0 yendikten sonra SPAL ile deplasmanda 2-2 berabere kaldılar. SPAL 2-0 öne geçtikten sonra 10 kişi kalmasa, bu maçı da çeviremeyeceklerdi. 79'da Leao ve 90+4'te Vicari'nin kendi kalesine attığı gollerle ancak 1 puan çıkarabildiler.Milan, sezon boyu olduğu gibi maç içerisinde de sık sık istikrarsızlık yaşıyor. 5 dakikaları, bir sonraki 5 dakikalarını tutmuyor. Lazio ise daha stabil bir takım. Şöyle düşünmek gerekiyor; Lazio'nun kötüsü, Milan'ın ortalama haline kaybeder mi? Kaybetmez. Üstelik, Lazio bu sezon boyunca çok nadiren 'kötü' oynadı, 'kötü' mücadele etti. İkinci sıraya çıkmaları da bununla alakalı.Bu maç için tercihimiz, Lazio'nun galip geleceği yönünde.