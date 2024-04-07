Premier Lig'in 32. hafta maçında Erik Ten Hag'ın ekibi Manchester United ile Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool karşı karşıya gelecek.
Old Trafford'da oynanacak mücadeleyi Anthony Taylor yönetecek ve karşılaşma TSİ 17:30'da başlayacak.
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TAKIMLARDA SON DURUM
Erik Ten Hag yönetimindeki Manchester United, Premier Lig'de geride kalan 30 haftada 48 puanla altıncı sırada bulunuyor. Kırmızı şeytanlar, Liverpool karşısında kazanarak ilk 5 umudunu sürdürmek isteyecek.
Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ise 30 maç sonunda topladığı 70 puanla maç eksiğiyle ikinci sırada yer alıyor. İngiliz devi, Manchester United'ı yenip liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: Onana, Dalot, Kambwala, Maguire, Wan-Bissaka, McTominay, Mainoo, Antony, Bruno Fernandes, Garnacho, Hojlund.
Liverpool: Kelleher, Bradley, Quansah, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Endo, Szoboszlai, Salah, Diaz, Nunez.
Old Trafford'da oynanacak mücadeleyi Anthony Taylor yönetecek ve karşılaşma TSİ 17:30'da başlayacak.
TIKLA, BİLYONER'DE CANLI OYNA
TAKIMLARDA SON DURUM
Erik Ten Hag yönetimindeki Manchester United, Premier Lig'de geride kalan 30 haftada 48 puanla altıncı sırada bulunuyor. Kırmızı şeytanlar, Liverpool karşısında kazanarak ilk 5 umudunu sürdürmek isteyecek.
Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ise 30 maç sonunda topladığı 70 puanla maç eksiğiyle ikinci sırada yer alıyor. İngiliz devi, Manchester United'ı yenip liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: Onana, Dalot, Kambwala, Maguire, Wan-Bissaka, McTominay, Mainoo, Antony, Bruno Fernandes, Garnacho, Hojlund.
Liverpool: Kelleher, Bradley, Quansah, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Endo, Szoboszlai, Salah, Diaz, Nunez.
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