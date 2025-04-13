Bilek güreşinde lisanslı kadın sporcu sayısı 5 bine yaklaştı

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin, bilek güreşinde lisanslı kadın sporcu sayısının 5 bine yaklaştığını belirtti.



Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası için Kayseri'ye gelen Girgin, AA muhabirine, yaklaşık 2 bine yakın sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonla milli takımda yer alacak sporcuları belirlediklerini söyledi.



Erkekler kadar kadınların da ilgi gösterdiği şampiyonada dereceye giren sporcuları kutlayan Girgin, "Kadınları ayrıca teşvik ediyoruz ve bilek güreşinde kadın sporcu sayısı epey arttı. Son bir yılda yüzde 20 oranında kadın sporcu sayımızda bir artış var. Bu sayının gelecek günlerde artacağını düşünüyoruz. Şu anda profesyonel anlamda yaklaşık 5 bin lisanslı kadın sporcumuz var. Yeni başlayanları da katarsak bu rakam daha da yükseklere çıkar." diye konuştu.



- "Yaklaşık 30 bine yakın lisanslı sporcu sayımız var"



Girgin, son dönemde okul sporlarına da önem verdiklerini ve bu sayede Türkiye'nin her ilinde bilek güreşi sporunu yaygınlaştırmaya başladıklarını ifade etti.



Bilek güreşi gibi fitness sporunu da okul sporlarına katmayı planladıklarını anlatan Girgin, "Hem bilek güreşi hem de çocuk fitness alanında federasyonumuz, Türkiye çapında çalışmalar yapıyor. Yaklaşık 30 bine yakın lisanslı sporcu sayımız var. Okul sporlarıyla bu sayı gün geçtikçe artmaktadır." dedi.



Girgin, Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası için eylül ayında milli takım seçmelerinin yapılacağını kaydetti.



- "Kadınların başaramayacağı bir şey yok"



Bilek güreşiyle 25 yıldır ilgilenen ve Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde eden 41 yaşındaki Aynur Özdemir, kariyerinde bir dünya beşinciliği ve 15 Türkiye şampiyonluğunun bulunduğunu söyledi.



Çevresi tarafından örnek gösterilen bir kadın olduğu için insanların hayatına dokunabilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Aynur Özdemir, "Avrupa şampiyonu olup Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyorum. Kadınların başaramayacağı bir şey yok. Yeter ki siz dimdik ayakta durun. O yüzden çıkın gelin." ifadelerini kullandı.



Şampiyonada Türkiye üçüncüsü olan 14 yaşındaki Ada Durmaz ise severek başladığı bilek güreşini 2 yıldır yaptığını belirtti.



Hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu ifade eden Ada Durmaz, kadınların bu tür spor organizasyonlarında daha çok yer alması gerektiğini kaydetti.



