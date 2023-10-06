Bilbao'nun yüzü iki hafta sonra güldü

La Liga'nın 9. haftasında Athletic Bilbao, sahasında Almeria'yı 3-0 mağlup ederek iki hafta aradan sonra galibiyete uzandı.

, Fotoğraf; Imago
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Bilbao'nun yüzü iki hafta sonra güldü
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06 Ekim 2023 23:58
İspanya La Liga'nın dişli ekiplerinden Athletic Bilbao, sahasında Almeira'yı konuk etti.

San Mames'te oynanan karşılaşmayı Athletic Bilbao 3-0'lık net skorla kazanarak üç puanı almayı başardı.

Maçın 10. dakikasında Guruzeta'nın golüyle öne geçen Bilbao, ilk yarıyı önde tamamladnı. İkinci yarıya da etkili başlayan ev sahibi ekip 63'te Dani Garcia ile farkı ikiye çıkardı, 81'de ise Sancet son sözü söyleyerek skoru belirledi.

Bu sonucun ardından Athletic Bilbao 17 puana çıkarak zirve takibini sürdürdü. Almeria ise 3 puanda kalarak galibiyet hasretini sonraki haftalara bıraktı.

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