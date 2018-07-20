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Beşiktaş'tan Vida ve Sturridge pazarlığı!

Beşiktaş, Liverpool'un Domagoj Vida transferinde Daniel Sturridge'i devreye sokmasının ardından pazarlığa oturdu. İşte Beşiktaş ve Liverpool arasındaki pazarlığın ayrıntıları...

Beşiktaş'tan Vida ve Sturridge pazarlığı!
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20 Temmuz 2018 09:04
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Beşiktaş'tan Vida ve Sturridge pazarlığı!
Beşiktaş, Daniel Sturridge konusunda Liverpool'la anlaşma noktasına geldi. Ancak İngiliz ekibi, Vida'yı da transfere dahil edip takas formülünü devreye soktu. Siyah-Beyazlılar ise bu teklife para artı Sturridge'i isteyerek karşılık verdi.

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mirror'ın haberine göre Beşiktaş, hem forvet hem de kanatlarda forma giyebilen Daniel Sturridge konusunda Liverpool'la anlaşmaya çok yakın.

Siyah-Beyazlılar'ın, İngiliz ekibiyle 1 senelik sözleşmesi kalan Sturridge'ı bonservisiyle almak istediği bildirildi. Liverpool'un da 2018 Dünya Kupası'nda harika bir performans gösteren Domagoj Vida'ya talip olan kulüplerden biri olması sebebiyle transferin farklı bir boyut kazandığı belirtildi. Hırvat stoper için takas formülünü devreye sokmak isteyen Ada temsilcisine Beşiktaş'ın cevabının olumsuz olduğu öğrenildi.

20 milyon Euro'ya çıktı

Başkan Fikret Orman ve kurmaylarının, yaptıkları görüşmede Vida'yı, para artı Sturridge'ı alarak verebileceğini karşı tarafa ilettiği ifade edildi. Alınan bilgiye göre Premier Lig'den başka takımların da Vida'ya talip olduğu, konuşulan rakamların 20 milyon Euro'ya kadar çıktığı gelen haberler arasında yer alıyor.

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