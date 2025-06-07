Trendyol Süper Lig'de transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Siyah Beyazlı ekip, Başakşehir forması giyen Yusuf Sarı'yı yeniden gündemine aldı.
TAKAS TEKLİFİ YAPILDI
26 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Başakşehir'e takas teklifinde bulundu. Transfer planına göre, Yusuf Sarı karşılığında Salih Uçan'ın bonservisi önerildi. Başakşehir'in bu teklife olumlu yanıt vermesi durumunda, anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Beşiktaş'ın daha önceki transfer dönemlerinde de ilgilendiği Yusuf Sarı'nın, Siyah Beyazlı takıma transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Oyuncunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
Bu sezon 32 maçta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
TAKAS TEKLİFİ YAPILDI
26 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Başakşehir'e takas teklifinde bulundu. Transfer planına göre, Yusuf Sarı karşılığında Salih Uçan'ın bonservisi önerildi. Başakşehir'in bu teklife olumlu yanıt vermesi durumunda, anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Beşiktaş'ın daha önceki transfer dönemlerinde de ilgilendiği Yusuf Sarı'nın, Siyah Beyazlı takıma transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Oyuncunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
Bu sezon 32 maçta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
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