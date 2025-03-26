Beşiktaş'tan Yasin Kol tepkisi: 'Yabancı dil bilmeyeni gönderdiniz!'

Beşiktaş'tan derbiye atanan Yasin Kol için tepki paylaşımı geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Yapılan paylaşımda; "Biz yabancı hakem istedik, siz yabancı dil bilmeyenini gönderdiniz!" yazıldı.
İşte o paylaşım;
Yapılan paylaşımda; "Biz yabancı hakem istedik, siz yabancı dil bilmeyenini gönderdiniz!" yazıldı.
İşte o paylaşım;
Beşiktaş JK: "Biz yabancı hakem istedik, siz yabancı dil bilmeyenini gönderdiniz!"pic.twitter.com/nq1xAeK9Q4
— Sporx (@sporx) March 26, 2025