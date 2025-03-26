Beşiktaş'tan Yasin Kol tepkisi: "Yabancı dil bilmeyeni gönderdiniz!"

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisine atanan Yasin Kol ile ilgili paylaşım yaptı.

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Beşiktaş'tan Yasin Kol tepkisi: 'Yabancı dil bilmeyeni gönderdiniz!'
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26 Mart 2025 18:39
Son güncelleme 26 Mart 2025 18:53
Beşiktaş'tan derbiye atanan Yasin Kol için tepki paylaşımı geldi.

Yapılan paylaşımda; "Biz yabancı hakem istedik, siz yabancı dil bilmeyenini gönderdiniz!" yazıldı.

İşte o paylaşım;

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