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Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy için gelen teklife ret!

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki oyuncusu Semih Kılıçsoy'a, Hollanda Eredivisie ekiplerinden FC Utrecht talip oldu. Siyah-Beyazlılar, Utrecht'in genç yıldız için yaptığı teklifi reddetti.

calendar 07 Haziran 2025 10:17 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2025 18:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy için gelen teklife ret!
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Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için Avrupa'dan teklifler geliyor.

Son olarak Hollanda'nın köklü kulüplerinden FC Utrecht, genç golcü için transfer teklifini sundu. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hollanda ekibi, Semih'i 1 sezonluğuna kiralamak için teklifini yaptı.

Teklifte, sezon sonunda geçerli olmak üzere 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu yer alırken, Beşiktaş'a sonraki satıştan %20 pay önerildi.

BEŞİKTAŞ'TAN RET

beIN Sports'ta yer alan habere göre ise Beşiktaş, Utrecht'in Semih Kılıçsoy için yaptığı teklifi reddetti.

BU SEZON SEMİH KILIÇSOY

Bu sezon Trendyol Süper Ligde 32 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.


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