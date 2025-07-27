Beşiktaş'tan Ruslara ret!

Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Ayrılık ile adı geçen isimlerden birisi ise Gedson Fernandes.
Rus kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği Gedson için Serdal Adalı yönetimi ise yüksek bir gelir bekliyor.
Sonraki satıştan %50'lik payı Benfica'da olan oyuncu için Beşiktaş, tüm bonservis haklarını almadan Gedson'un takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.
TEKNİK EKİPTEN OLUMLU YORUM
Ole Gunnar Solskjaer ve teknik ekibinin Gedson için sunduğu rapor olumlu. Teknik ekip oyuncunun takımda kalmasına karar verdi.
Beşiktaş, Portekizli oyuncuyu yeni sezonda da kadrosunda tutarak hem sportif hem de ekonomik gelir elde etmenin peşinde.
PERFORMANSI
Gedson geçtiğimiz sezonda 49 maçta forma giydi ve 12 gol 3 asistlik katkıda bulundu.
(A Spor)
Ayrılık ile adı geçen isimlerden birisi ise Gedson Fernandes.
Rus kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği Gedson için Serdal Adalı yönetimi ise yüksek bir gelir bekliyor.
Sonraki satıştan %50'lik payı Benfica'da olan oyuncu için Beşiktaş, tüm bonservis haklarını almadan Gedson'un takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.
TEKNİK EKİPTEN OLUMLU YORUM
Ole Gunnar Solskjaer ve teknik ekibinin Gedson için sunduğu rapor olumlu. Teknik ekip oyuncunun takımda kalmasına karar verdi.
Beşiktaş, Portekizli oyuncuyu yeni sezonda da kadrosunda tutarak hem sportif hem de ekonomik gelir elde etmenin peşinde.
PERFORMANSI
Gedson geçtiğimiz sezonda 49 maçta forma giydi ve 12 gol 3 asistlik katkıda bulundu.
(A Spor)