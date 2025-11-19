Beşiktaş'tan Rafa açıklaması!

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı.





Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada;



"Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın dün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır.



Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü çalışmaya katılmayan futbolcumuza sağlık ekibimiz tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanacaktır.

Rafa Silva'nın tesislerdeki tedavi saatlerini A takım antrenman saatlerinden farklı bir zaman diliminde yapılmasına karar verdi.

Tedavi programı oyuncu ve temsilcisine yazılı olarak bildirilmiştir.Kulübümüz tarafından hassasiyetle takip edilmekte olan süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir.Kulübümüz, yaşanan süreci bütün şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş,