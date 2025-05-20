Beşiktaş'tan orta sahaya yıldız: Eriksen!

Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı ekip, Manchester United'ın Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen için harekete geçti.
2022 yılında Manchester United kadrosuna katılan Danimarkalı yıldız Christian Eriksen, zaman zaman etkileyici performanslar ortaya koysa da, sakatlıklar ve orta sahadaki yoğun rekabet nedeniyle bu sezon yeterince forma şansı bulamadı.
Takımdan ayrılması kesinleşen yıldız futbolcu, kariyerine Avrupa'da bir başka kulüpte devam etmeyi hedefliyor.
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OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon toplamda 34 karşılaşmada görev alan Eriksen, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
2022 yılında Manchester United kadrosuna katılan Danimarkalı yıldız Christian Eriksen, zaman zaman etkileyici performanslar ortaya koysa da, sakatlıklar ve orta sahadaki yoğun rekabet nedeniyle bu sezon yeterince forma şansı bulamadı.
Takımdan ayrılması kesinleşen yıldız futbolcu, kariyerine Avrupa'da bir başka kulüpte devam etmeyi hedefliyor.
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OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon toplamda 34 karşılaşmada görev alan Eriksen, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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