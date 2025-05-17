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Beşiktaş'tan kaleye Altay Bayındır hamlesi!

Ersin ile yolları ayıracak olan Beşiktaş, 36 yaşındaki Mert Günok'un yanına kaleci arıyor. İlk hedef Altay Bayındır.

calendar 17 Mayıs 2025 11:53
Haber: Posta, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan kaleye Altay Bayındır hamlesi!
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Transferde önceliği forvete veren Beşiktaş harıl harıl da kaleci arıyor. Ersin Destanoğlu ile devam etmeme kararı alan Beşiktaş, Manchester United'dan Altay Bayındır'ı istedi. 36 yaşındaki Mert Günok'un yanına kaleci arayan Kartal, Fenerbahçe'nin eski kalecisi için pazarlığa başladı. Altay için Solskjaer de onay verdi.

KİRALIK OLABİLİR

Beşiktaş bonservisine 3 milyon euro önerdi, İngiliz ekibi ise 6 milyon euro istedi. Siyah-beyazlı ekibin satın alma opsiyonlu kiralama talebi de masada duruyor. 27 yaşındaki kalecinin piyasa değeri 10 milyon euro görünüyor.

BU SEZON PERFORMANSI

ManU formasını bu sezon 9 defa giyen milli kaleci, kalesini 2 kez gol kapadı. 


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