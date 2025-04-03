Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek transferi için rotasını Almanya'ya çevirdi.



Almanya Bundesliga 2 ekibi Schalke'nin genç yeteneği Taylan Bulut ile ilgileniyor.



TRANSFERDE BEŞİKTAŞ'A RAKİP ÇOK



Siyah beyazlılar, yaz transfer döneminde kulübünün yaşadığı mali sorunlar yüzünden takımından ayrılacak gurbetçi oyuncu için nabız yoklamıştı. Ancak Beşiktaş'ın bu transferde rakibi hayli fazla. 19 yaşındaki defansı, Bundesliga'dan Stuttgart ile SC Freiburg'un da transfer etmek istediği öğrenildi.



6 İLA 10 MİLYON EURO TALEP EDİYOR



Bundesliga 2 ekibi Schalke, genç oyuncu için 6 ila 10 milyon euro arasında bir bonservis talep ediyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Schalke ile 20 maçta görev alan genç oyuncu, 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.



