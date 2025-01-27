Beşiktaş'tan golcü atağı!

Ciro Immobile'yle ayrılık ihtimali bulunması sebebiyle yönetim; hedefindeki 2 isimden birini takıma katmak istiyor.
Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü, sezon başında katıldığı Siyah-Beyazlılar'da başarılı bir performans ortaya koymuştu.
İlk maçlarda etkili bir görüntü sergilese de sonrasında form grafiği her geçen maç geriye giden İtalyan santrfor, ailesinin de ülkesine dönmesiyle beraber iyice gözden düşmüştü.
Serie A'dan teklifler alan Immobile'nin ayrılma ihtimali geçerliliğini koruyor.
OLASI AYRILIKTA HEDEFLER
Bu sezon Avrupa'da üst tur, Süper Lig'de ilk 3 ve Türkiye Kupası şampiyonluğu hedefleri bulunan Kara Kartal, Immobile'nin olası ayrılığı halinde hedefindeki 2 isimden birini Beşiktaş'a kazandırmak istiyor.
ONUACHU İÇİN RESMİ TEMAS
Yönetimin transfer planlamasındaki ilk hedef, Paul Onuachu... Geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki 2,01'lik santrfor, Southampton'da mutsuz.
2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan takımından ayrılmaya hazır olan pivot santrfor için Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralama önerisi yapmaya hazırlanıyor.
Yüksek hava hakimiyeti ve bitirici vuruşlarıyla dikkat çeken Onuachu için resmi temasların bu hafta içinde başlaması bekleniyor.
SÖRLOTH İÇİN SOLSKJAER DEVREYE GİRECEK
Beşiktaş'ın golcü transferindeki iki numarası ise Onuachu gibi daha önce Trabzonspor forması giymiş bir diğer isim: Alexander Sörloth.
Sezon başında Villareal'den 32 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olan Norveçli golcü için bizzat Ole Gunnar Solskjaer'in devreye girmesi bekleniyor.
Yönetim, 2 futbolcuyu da kiralama formülüyle renklerine kazandırmak için girişimde bulunacak. Tekliflerde, satın alma opsiyonunun da bulunması planlanıyor.
Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü, sezon başında katıldığı Siyah-Beyazlılar'da başarılı bir performans ortaya koymuştu.
İlk maçlarda etkili bir görüntü sergilese de sonrasında form grafiği her geçen maç geriye giden İtalyan santrfor, ailesinin de ülkesine dönmesiyle beraber iyice gözden düşmüştü.
Serie A'dan teklifler alan Immobile'nin ayrılma ihtimali geçerliliğini koruyor.
OLASI AYRILIKTA HEDEFLER
Bu sezon Avrupa'da üst tur, Süper Lig'de ilk 3 ve Türkiye Kupası şampiyonluğu hedefleri bulunan Kara Kartal, Immobile'nin olası ayrılığı halinde hedefindeki 2 isimden birini Beşiktaş'a kazandırmak istiyor.
ONUACHU İÇİN RESMİ TEMAS
Yönetimin transfer planlamasındaki ilk hedef, Paul Onuachu... Geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki 2,01'lik santrfor, Southampton'da mutsuz.
2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan takımından ayrılmaya hazır olan pivot santrfor için Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralama önerisi yapmaya hazırlanıyor.
Yüksek hava hakimiyeti ve bitirici vuruşlarıyla dikkat çeken Onuachu için resmi temasların bu hafta içinde başlaması bekleniyor.
SÖRLOTH İÇİN SOLSKJAER DEVREYE GİRECEK
Beşiktaş'ın golcü transferindeki iki numarası ise Onuachu gibi daha önce Trabzonspor forması giymiş bir diğer isim: Alexander Sörloth.
Sezon başında Villareal'den 32 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olan Norveçli golcü için bizzat Ole Gunnar Solskjaer'in devreye girmesi bekleniyor.
Yönetim, 2 futbolcuyu da kiralama formülüyle renklerine kazandırmak için girişimde bulunacak. Tekliflerde, satın alma opsiyonunun da bulunması planlanıyor.