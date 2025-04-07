Beşiktaş'tan beş maçta tek galibiyet!

Beşiktaş, Kayserispor maçının ardından duraklama dönemine girdi.
Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçındaki galibiyetin ardından oynadığı son beş resmi maçta yalnızca bir galibiyet aldı.
Beşiktaş, bu sürede sadece sahasında Galatasaray'ı mağlup etti.
Beşiktaş'ın söz konusu süreçte aldığı sonuçlar şu şekilde:
Beşiktaş 1-2 Gaziantep FK
Konyaspor 1-0 Beşiktaş
Beşiktaş 2-1 Galatasaray
Beşiktaş 1-3 Göztepe (Türkiye Kupası)
Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş
Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçındaki galibiyetin ardından oynadığı son beş resmi maçta yalnızca bir galibiyet aldı.
Beşiktaş, bu sürede sadece sahasında Galatasaray'ı mağlup etti.
Beşiktaş'ın söz konusu süreçte aldığı sonuçlar şu şekilde:
Beşiktaş 1-2 Gaziantep FK
Konyaspor 1-0 Beşiktaş
Beşiktaş 2-1 Galatasaray
Beşiktaş 1-3 Göztepe (Türkiye Kupası)
Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş