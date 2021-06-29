Beşiktaş'tan Atiba'ya 600 bin euro

Beşiktaş'la bir yıl daha sözleşme imzalayacak olan Atiba için yönetim, 38 yaşındaki futbolcuya 600 bin euroluk teklifte bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Atiba'ya 600 bin euro
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29 Haziran 2021 10:33
Atiba Hutchinson
Atiba Hutchinson
Beşiktaş
Kara Kartal'da 8 sezonda başarıyla görev yapan Atiba Hutchinson, futbol kariyerine 1 yıl daha devam etmek için Beşiktaş 'la görüşmelere başladı.

Yönetimin, 38 yaşındaki futbolcuya 500 bin Euro'su garanti olmak üzere bonuslarla birlikte 600 bin Euro teklif ettiği bildirildi.

Tarafların, ilk temasta önemli aşama kat ettiği ve imzaların yakın süreçte atılmasının beklendiği belirtildi.




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