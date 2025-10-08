Beşiktaş'ta yolcu: Jonas Svensson

Beşiktaş'ta devre arasında planlanan orta saha transferi için yabancı kontenjanında yer açılması şart.



Bu doğrultuda takımdan ayrılması beklenen ismin Jonas Svensson olduğu öğrenildi.



Taylan Bulut ve Gökhan Sazdağı'nın kadroya katılmasının ardından gözden düşen 32 yaşındaki Norveçli sağ bekin, devre arasında gönderilmesi planlanıyor.



AYRILIĞA SICAK BAKILIYOR



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Svensson için siyah-beyazlı yönetimin bedelsiz ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.



SEZON BAŞINDA TEKLİFLER VARDI



Tecrübeli oyuncuya sezon başında Antalyaspor ve Kocaelispor'un resmi teklif yaptığı ancak transferin gerçekleşmediği hatırlatıldı. Beşiktaş yönetiminin, ocak ayında Svensson'u serbest bırakması bekleniyor.