08 Ekim
Swaziland-Angola
16:00
08 Ekim
Moritius-Kamerun
16:00
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
16:00
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
19:00
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
19:00
08 Ekim
Çad-Mali
19:00
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
19:00
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
18:00
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
20:15

Beşiktaş'ta yolcu: Jonas Svensson

Beşiktaş'ta ara transferde yapılacak orta saha takviyesi için yabancı kontenjanında boşluk açılması gerekiyor. Siyah-beyazlılar, Jonas Svensson ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta devre arasında planlanan orta saha transferi için yabancı kontenjanında yer açılması şart.

Bu doğrultuda takımdan ayrılması beklenen ismin Jonas Svensson olduğu öğrenildi. 

Taylan Bulut ve Gökhan Sazdağı'nın kadroya katılmasının ardından gözden düşen 32 yaşındaki Norveçli sağ bekin, devre arasında gönderilmesi planlanıyor.

AYRILIĞA SICAK BAKILIYOR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Svensson için siyah-beyazlı yönetimin bedelsiz ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi. 

SEZON BAŞINDA TEKLİFLER VARDI

Tecrübeli oyuncuya sezon başında Antalyaspor ve Kocaelispor'un resmi teklif yaptığı ancak transferin gerçekleşmediği hatırlatıldı. Beşiktaş yönetiminin, ocak ayında Svensson'u serbest bırakması bekleniyor. 



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
