Beşiktaş'ta tüm hesaplar Galatasaray derbisini kazanmak üzerine... Siyah-beyazlılarda en büyük sıkıntı ise yıldız oyunculardan halen beklenen verimin alınamaması.
EN ÖNEMLİSİ GEDSON
Genç teknik adamın en çok önem verdiği oyuncuların başında Gedson Fernandes geliyor. Portekizli oyuncunun orta sahadaki kilit rolüne dikkat çeken Burak Yılmaz, sağlık heyeti ile sürekli temas halinde ve Gedson'un derbide 11'de olmasına karar verilirken oyuncu da mücadele öncesi ekstra bireysel antrenman yapıyor.
CHAMBERLAIN'E ÖZEL PROGRAM
Bir diğer yıldız Chamberlain de uzun süredir fiziksel sorunlar yaşıyor. İstediği seviyeye bir türlü gelemeyen yıldız isme özel program uygulanıyor. Deneyimli futbolcu milli arada sıkı bir çalışma temposuna girdi. İngiliz futbolcu büyük olasılıkla derbide Gedson ile birlikte orta sahada yer alacak. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, Chamberlain'den daha fazla hücum pres yapmasını ve top kazanmasını bekliyor.
ANTE REBIC MENTAL OLARAK HAZIRLANIYOR
Kondisyon yüklemesi yapılan Ante Rebic ayrıca mental olarak da derbi maça hazırlanıyor.
EN ÖNEMLİSİ GEDSON
Genç teknik adamın en çok önem verdiği oyuncuların başında Gedson Fernandes geliyor. Portekizli oyuncunun orta sahadaki kilit rolüne dikkat çeken Burak Yılmaz, sağlık heyeti ile sürekli temas halinde ve Gedson'un derbide 11'de olmasına karar verilirken oyuncu da mücadele öncesi ekstra bireysel antrenman yapıyor.
CHAMBERLAIN'E ÖZEL PROGRAM
Bir diğer yıldız Chamberlain de uzun süredir fiziksel sorunlar yaşıyor. İstediği seviyeye bir türlü gelemeyen yıldız isme özel program uygulanıyor. Deneyimli futbolcu milli arada sıkı bir çalışma temposuna girdi. İngiliz futbolcu büyük olasılıkla derbide Gedson ile birlikte orta sahada yer alacak. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, Chamberlain'den daha fazla hücum pres yapmasını ve top kazanmasını bekliyor.
ANTE REBIC MENTAL OLARAK HAZIRLANIYOR
Kondisyon yüklemesi yapılan Ante Rebic ayrıca mental olarak da derbi maça hazırlanıyor.