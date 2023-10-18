Beşiktaş'ta yıldızlara yakın markaj

Beşiktaş'ta maç eksiği bulunan Alex Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes ve Ante Rebic'e özel yüklemeler yapılıyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ta yıldızlara yakın markaj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2023 07:39
Son güncelleme 18 Ekim 2023 07:49
Beşiktaş'ta tüm hesaplar Galatasaray derbisini kazanmak üzerine... Siyah-beyazlılarda en büyük sıkıntı ise yıldız oyunculardan halen beklenen verimin alınamaması.

EN ÖNEMLİSİ GEDSON

Genç teknik adamın en çok önem verdiği oyuncuların başında Gedson Fernandes geliyor. Portekizli oyuncunun orta sahadaki kilit rolüne dikkat çeken Burak Yılmaz, sağlık heyeti ile sürekli temas halinde ve Gedson'un derbide 11'de olmasına karar verilirken oyuncu da mücadele öncesi ekstra bireysel antrenman yapıyor.

CHAMBERLAIN'E ÖZEL PROGRAM

Bir diğer yıldız Chamberlain de uzun süredir fiziksel sorunlar yaşıyor. İstediği seviyeye bir türlü gelemeyen yıldız isme özel program uygulanıyor. Deneyimli futbolcu milli arada sıkı bir çalışma temposuna girdi. İngiliz futbolcu büyük olasılıkla derbide Gedson ile birlikte orta sahada yer alacak. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, Chamberlain'den daha fazla hücum pres yapmasını ve top kazanmasını bekliyor.

ANTE REBIC MENTAL OLARAK HAZIRLANIYOR

Kondisyon yüklemesi yapılan Ante Rebic ayrıca mental olarak da derbi maça hazırlanıyor.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery