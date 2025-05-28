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Beşiktaş'ta yerliler sınıfta kaldı

Sezonu büyük bir ihtimalle 4. sırada bitirecek olan Beşiktaş'ta sorunun en büyük sebeplerinden biri yerlilerin skora yaptığı katkı oldu.

calendar 28 Mayıs 2025 10:39
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta yerliler sınıfta kaldı
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Bu sezon hedeflerinin tamamını ıskalayan Beşiktaş'ta en büyük hayal kırıklıklarından biri de yerli futbolcular oldu.

YERLİLER SINIFTA KALDI

Özellikle genç yıldız adayları Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu başta olmak üzere, siyah-beyazlı ekibin Türk oyuncuları sahaya koydukları performansla sınıfta kaldı. Yerli isimlerin düşük katkısı, takımın başarısızlığına doğrudan etki etti.

Sezon başında önemli sorumluluklar yüklenen Salih Uçan, Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç ve Onur Bulut gibi isimler de beklentilerin uzağında kaldı. Sahadaki etkisizlikleri, Beşiktaş'ın oyun gücünü düşüren etkenlerden biri oldu.

YERLİLERDEN 50 MAÇTA 7 GOL, 14 ASİST

Siyah-beyazlı ekip sezon boyunca 50 resmi maça çıkarken, Türk futbolculardan gelen gol katkısı sadece 7'de kaldı. Asist sayısı da 14'te kalınca, toplam skor katkısı oldukça yetersiz seviyede kaldı.

RAFA SILVA'NIN KATKISI YERLİLERİ GEÇTİ

Öyle ki, yabancı yıldızlardan Rafa Silva'nın tek başına verdiği skor katkısı, yerli oyuncuların toplamını geçti. Bu tablo, Beşiktaş'ta yerli oyuncu performansının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. 


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