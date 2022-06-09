Beşiktaş'ta yerli stoper için ilk isim Mert Çetin

Transfer çalışmalarına harıl harıl devam eden Beşiktaş, savunma hattında da ciddi adımlar atmayı düşünüyor. Bu anlamda Domagoj Vida ile yollar ayrılmıştı. Transfer edilecek ilk ismin ise Romain Saiss olması bekleniyor.



Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Fas Milli Takımı'nda yer alan ve 13 Haziran'da dönecek olan 32 yaşındaki savunmacı, imza için geri sayıma geçti. Faslı futbolcunun alınmasında özellikle duran toplardaki başarısının olduğu öğrenildi. Saiss, ayrıca savunmanın sağ ve solunda forma giyerken, ön liberoda da görev yapabiliyor. Adam markajında da çok etkili olan Saiss, geride oyun kurma başarısı ile de dikkat çekiyor. Öte yandan yerli stoper için de girişimler sürecek.



MERT SICAK BAKIYOR



Siyah-Beyazlılar, İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da görev yapan Mert Çetin için girişimlere başladı. Beşiktaş, 25 yaşındaki oyuncunun bonservisi için 1.5 milyon euro önerdi. Hellas Verona Kulübü ise şu anda teklife net bir yanıt vermedi. Geçen sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geçiren Mert Çetin de Kara Kartal'da görev yapmaya sıcak bakıyor.







