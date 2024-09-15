Beşiktaş, ilk hamlesini geçen sezonun en istikrarsız bölgesi sayılan teknik adamlık mevkisine yaptı. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe ve Fernando Santos gibi isimlerin kısa dönemli görev almasıyla geçen sezonu sonlandıran siyah-beyazlılar, Hollandalı teknik adam Giovanni Van Bronckhorst'la anlaşarak "yenilenme döneminin" ilk imzasını attı.



NOKTA ATIŞI TRANSFERLER



Beşiktaş, transfer dönemi boyunca Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş, Lazio'dan Ciro İmmobile, Atletico Madrid'den Gabriel Paulista ve Benfica'dan Rafa Silva'yı bonservisiyle kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılarda Augsburg'dan Felix Uduokhai, Benfica'dan Joao Mario ve Paris Saint-Germain'den Cher Ndour'u ise satın alma opsiyonuyla kiraladı.



RAFA SILVA DİKKAT ÇEKTİ



Kartal, yeni sezonda 3'ü Trendyol Süper Lig, 2'si UEFA Avrupa Ligi ve 1'i Turkcell Süper Kupa müsabakası olmak üzere gösterdiği performansla Portekizli futbolcu Rafa Silva, en çok dikkat çeken transfer oldu. Siyah-beyazlı forma ile 6 mücadelede boy gösteren Portekizli oyuncu, 4 gol kaydederken 3 de asist katkısı sağladı. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu süreçte skor katkısı dışında saha içindeki liderlik özelliğiyle de dikkat çekti. Öte yandan Rafa Silva'ya bonservis bedeli ödenmedi.



13 OYUNCU GÖNDERİLDİ



Beşiktaş, sezon başı transfer dönemi boyunca Valentin Rosier, Omar Colley, Ante Rebic, Cenk Tosun, Javi Montero, Ajdin Hasic, Umut Meraş, Emrecan Bulut, Daniel Amartey, Rachid Ghezzal, Oğuzhan Akgün, Utku Yuvakuran ve Badra Cisse ile yollarını ayırdı.



BAŞ DÖNDÜRDÜ



Beşiktaş yaz transfer döneminde siyah beyazlı taraftarların takımlarında görmek istediği yıldız isimleri kadrosuna kattı. Geçen sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Kara Kartal, yaptığı transferlerin ardından yeni sezona umutlu başladı. Toplam 8 oyuncuyu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, uzun süredir siyah-beyazlı formayı giyen birçok futbolcuyla da yollarını ayırarak ciddi bir değişime imza attı. Beşiktaş 6 oyuncusunu kiralık gönderirken, 8 futbolcu da bonservisiyle gitti. Siyah-beyazlı ekip, sözleşmesi sona eren 5 futbolcuya da yeni sözleşme önermedi. Futbolda Türk takımları için ikinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025'te bitecek.







