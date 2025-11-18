18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
0-011'
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Beşiktaş'ta transfer harekatı: 4 takviye!

Beşiktaş, ocak ayı transfer döneminde kadrosuna 4 takviye planlıyor.

calendar 18 Kasım 2025 19:12
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta transfer harekatı: 4 takviye!
Beşiktaş'ta, devre arası planlaması başladı.

TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılarda kadro planlaması, ayrılıklar ve yeni hamlelerle birlikte şekillenecek. Yolların ayrılacağı isimlerin netleşmesinin ardından transfer rotası daha belirgin hale gelecek.

Siyah beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket edecek.

Öncelikli hedef, bir merkez orta saha ile bir stoper transferi olacak. Tecrübeli çalıştırıcının, bu iki bölge için ısrarcı olduğu ve yönetimden mutlaka takviye istediği öğrenildi.

Beşiktaş, ayrıca sol kanat ve sol bek bölgelerine de transfer yapmayı hedefliyor. Yönetim, listedeki adaylarla temaslarını sürdürüyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
