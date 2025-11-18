Beşiktaş'ta transfer harekatı: 4 takviye!

Beşiktaş'ta, devre arası planlaması başladı.
TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılarda kadro planlaması, ayrılıklar ve yeni hamlelerle birlikte şekillenecek. Yolların ayrılacağı isimlerin netleşmesinin ardından transfer rotası daha belirgin hale gelecek.
Siyah beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket edecek.
Öncelikli hedef, bir merkez orta saha ile bir stoper transferi olacak. Tecrübeli çalıştırıcının, bu iki bölge için ısrarcı olduğu ve yönetimden mutlaka takviye istediği öğrenildi.
Beşiktaş, ayrıca sol kanat ve sol bek bölgelerine de transfer yapmayı hedefliyor. Yönetim, listedeki adaylarla temaslarını sürdürüyor.
