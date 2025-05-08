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Beşiktaş'ta sürpriz gelişme: Daniel Pancu

Beşiktaş, eski futbolcusu Daniel Pancu'nun UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını kulüpte tamamlayacağını açıkladı.

calendar 08 Mayıs 2025 15:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta sürpriz gelişme: Daniel Pancu
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Beşiktaş, eski futbolcusu Daniel Pancu'nun UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını kulüpte tamamlayacağını duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Eski futbolcumuz Daniel Pancu, UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını Futbol A Takımımızda yapacak.

Daniel Pancu, bu hafta teknik heyetimizle antrenmanlarda yer alacak ve Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'la oynayacağımız maçta takımımızla beraber olacak."

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