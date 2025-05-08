Beşiktaş'ta sürpriz gelişme: Daniel Pancu

Beşiktaş, eski futbolcusu Daniel Pancu'nun UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını kulüpte tamamlayacağını duyurdu.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Eski futbolcumuz Daniel Pancu, UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını Futbol A Takımımızda yapacak.
Daniel Pancu, bu hafta teknik heyetimizle antrenmanlarda yer alacak ve Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'la oynayacağımız maçta takımımızla beraber olacak."
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Eski futbolcumuz Daniel Pancu, UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını Futbol A Takımımızda yapacak.
Daniel Pancu, bu hafta teknik heyetimizle antrenmanlarda yer alacak ve Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'la oynayacağımız maçta takımımızla beraber olacak."