Beşiktaş'ta sözleşme feshi kapıda: Jean Onana

Beşiktaş'ta son 3 yıldır kiralık olarak farklı takımlara gönderilen Jean Onana, kendisine kalıcı bir kulüp arayışına başladı.



Bu sezon Genoa formasıyla yalnızca 4 maçta toplam 61 dakika süre alan Kamerunlu futbolcu, yeni bir takım bulamaması halinde sözleşme feshi seçeneği gündeme gelebilir.



Jean Onana'nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



