09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
2-1
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
4-0
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
0-6
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
3-1
09 Ekim
Malta-Hollanda
0-4
09 Ekim
Avusturya-San Marino
10-0
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
2-2
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
0-0
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
3-1
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-2
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-1
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-3

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan psikolojik terapi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, milli arayı sadece fiziksel yenilenme dönemi olarak değil, zihinsel bir toparlanma fırsatı olarak değerlendiriyor.

calendar 10 Ekim 2025 10:10
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan psikolojik terapi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, geri çekilme sıkıntısını aşacak.Yalçın, millî arayı sadece fiziksel yenilenme dönemi olarak değil, zihinsel bir toparlanma fırsatı olarak değerlendiriyor.

Tecrübeli hoca, son haftalarda öne geçtikten sonra oyunun kontrolünü kaybeden takımına psikolojik terapi uygulamaya başladı. Özellikle derbide skor üstünlüğünü koruyamayan siyah beyazlıların bu zaafını gidermek isteyen Yalçın, takıma özel çalışmalar yaptırıyor.

ÖZEL SEANSLAR



Takımın öne geçtiği anlarda oyundan kopmaması ve baskıyı doğru yönetmesini isteyen Yalçın, "Skor üstünlüğü stres değil, cesaret getirmeli" anlayışını yerleştirmeye çalışıyor. Millî ara boyunca psikolojik ve taktik anlamda özel seanslar düzenleyen tecrübeli hoca, ligin başlamasıyla birlikte güçlü psikolojiye sahip takım bir takım ortaya çıkarmak istiyor. Bu bağlamda sürekli mental yükleme yapıyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.