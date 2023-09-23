Beşiktaş'ta rekora bir adım kaldı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da yenilmezlik serisini sürdürdü.
Bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 maçtan üst üste galip ayrılan siyah-beyazlı ekip, grup mücadelesinde Club Brugge ile berabere kalarak yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı.
Beşiktaş'a Avrupa'da önemli başarılar getiren Güneş, D Grubu ikinci maçında Lugano ile evinde yapacağı karşılaşmayı yenilmeden tamamlaması halinde Avrupa kupalarındaki en uzun süreli yenilmezlik rekorunu tekrarlayacak.
Bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 maçtan üst üste galip ayrılan siyah-beyazlı ekip, grup mücadelesinde Club Brugge ile berabere kalarak yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı.
Beşiktaş'a Avrupa'da önemli başarılar getiren Güneş, D Grubu ikinci maçında Lugano ile evinde yapacağı karşılaşmayı yenilmeden tamamlaması halinde Avrupa kupalarındaki en uzun süreli yenilmezlik rekorunu tekrarlayacak.