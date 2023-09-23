Beşiktaş'ta rekora bir adım kaldı!

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde oynayacağı Lugano maçında yenilmemesi halinde Avrupa'da daha önce yakaladığı 8 maçlık rekorunu tekrarlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta rekora bir adım kaldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2023 11:59
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da yenilmezlik serisini sürdürdü.

Bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 maçtan üst üste galip ayrılan siyah-beyazlı ekip, grup mücadelesinde Club Brugge ile berabere kalarak yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı.

Beşiktaş'a Avrupa'da önemli başarılar getiren Güneş, D Grubu ikinci maçında Lugano ile evinde yapacağı karşılaşmayı yenilmeden tamamlaması halinde Avrupa kupalarındaki en uzun süreli yenilmezlik rekorunu tekrarlayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery