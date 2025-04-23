Beşiktaş'ta Portekizli imzası!

Beşiktaş forması giyen Portekizli futbolcular hem bireysel hem de takım başarısı anlamında önemli işler yaptı.



Kulübün efsanelerinden biri haline gelen Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta en çok maça çıkan Portekizli futbolcu oldu



İlk sezonda taraftarın sevgilisi olan Rafa Silva ise performansı ile takımını sırtladı.



Siyah beyazlılarda 43 karşılaşma oynayan Portekizli yıldız, takımına 15 gol ve 11 asistlik katkı verdi. Rafa Silva bir de Süper Kupa kaldırdı.



Beşiktaş tarihinde özel bir yeri olan Q7, siyah-beyazlı takımda 227 maçta 38 gol, 76 asistle başarılı bir grafik çizmiş, 2 lig ve 1 de Türkiye Kupası kazanmıştı.



Simao, Hugo Almeida, Manuel Fernandes ve Pepe gibi yıldızlar iz bıraktı. Özellikle Almeida siyah-beyazlı formayla en çok gol atan Portekizli futbolcu oldu.



