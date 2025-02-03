Beşiktaş'ta orta saha çöktü

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti.



Libyalı orta saha Al Musrati, 11 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'ya kiralandı.



Musrati, geçtiğimiz sezon Portekiz ekiplerinden Braga'dan 11 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Bu rakam, Beşiktaş'ın en fazla bonservis bedeli ödediği transfer olarak kulüp tarihine geçmişti.



Libyalı orta saha, siyah-beyazlı formayla 38 maç oynadı. 31 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Musrati, 3 gol atarken hiç asist yapmadı.



ROTASYON DARALDI



Jean Onana'yı Genoa'ya kiralayan Beşiktaş'ta, Ndour'la da yollar ayrılacak. PSG, İtalyan orta sahayı Fiorentina'ya sattı. Musrati'nin ayrılmasının ardından Kartal'da 3 yabancı orta saha oyuncusu gitti.















