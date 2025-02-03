Beşiktaş'ta orta saha çöktü

11 milyon Euro ile kulübün en pahalı transferi olan Al Musrati, Beşiktaş'tan sessiz sedasız ayrıldı. Bu ayrılık ile Beşiktaş'ın orta saha rotasyonu 3. kaybını yaşadı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta orta saha çöktü
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03 Şubat 2025 10:04

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. 

Libyalı orta saha Al Musrati, 11 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'ya kiralandı.

Musrati, geçtiğimiz sezon Portekiz ekiplerinden Braga'dan 11 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Bu rakam, Beşiktaş'ın en fazla bonservis bedeli ödediği transfer olarak kulüp tarihine geçmişti.

Libyalı orta saha, siyah-beyazlı formayla 38 maç oynadı. 31 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Musrati, 3 gol atarken hiç asist yapmadı.

ROTASYON DARALDI

Jean Onana'yı Genoa'ya kiralayan Beşiktaş'ta, Ndour'la da yollar ayrılacak. PSG, İtalyan orta sahayı Fiorentina'ya sattı. Musrati'nin ayrılmasının ardından Kartal'da 3 yabancı orta saha oyuncusu gitti.

 

 

 

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