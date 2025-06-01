Beşiktaş'ta Bodrum maçının ardından Arthur Masuaku'nun sözleşmesi sona erecek.
MASUKAU KALMAK İSTİYOR
Demokratik Kongolu futbolcuyla henüz yeni kontrat görüşmesi yapılmazken, 31 yaşındaki sol bek, kariyerine siyah-beyazlı formayla devam etmek isteğinde olduğu konuşuluyor.
Beşiktaş yönetiminin ise düşük garanti ücretli ancak maç başı bonuslu 1+1 yıllık kontrat önerebileceği ancak nihai kararın verilmediği belirtildi.
Yeni sözleşme imzalanmazsa Masuaku, siyah-beyazlı camiaya veda etmiş olacak.
BU SEZON NE YAPTI?
46 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 1 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.
MASUKAU KALMAK İSTİYOR
Demokratik Kongolu futbolcuyla henüz yeni kontrat görüşmesi yapılmazken, 31 yaşındaki sol bek, kariyerine siyah-beyazlı formayla devam etmek isteğinde olduğu konuşuluyor.
Beşiktaş yönetiminin ise düşük garanti ücretli ancak maç başı bonuslu 1+1 yıllık kontrat önerebileceği ancak nihai kararın verilmediği belirtildi.
Yeni sözleşme imzalanmazsa Masuaku, siyah-beyazlı camiaya veda etmiş olacak.
BU SEZON NE YAPTI?
46 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 1 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.