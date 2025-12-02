02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
0-017'
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
15:30
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Numancia-Mallorca
21:00
02 Aralık
Ebro-Osasuna
21:00
02 Aralık
Navalcarnero-Getafe
23:00
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Beşiktaş'ta Jota Silva'nın hedefi

Beşiktaş'ta Portekizli yıldız yükseliyor. Ama Rafa değil Jota... Rafa Silva'nın kriz çıkardığı ortamda işine dört elle sarılan Jota Silva, Karagümrük maçındaki performansıyla göz doldurdu. Portekizli ismin hedefi Beşiktaş'ta kalıcı olup millî takıma seçilmek.

Beşiktaş'ta Jota Silva'nın hedefi
Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın kriz çıkardığı ortamda bir başka Portekizli Rafa Silva performansıyla göz dolduruyor.

Karagümrük maçında bir gol atan, bir şutu direkten dönen, bir topu da çizgiden çıkarılan 26 yaşındaki oyuncu gelecek için çok olumlu sinyaller verdi. Bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Portekizli futbolcu, sol kanatta gösterdiği enerji ve istikrarla oyuna damga vurdu. Topsuz alan koşuları, agresif presi ve hücum katkısıyla da taraftarın beğenisini topladı.

HEDEF MİLLİ TAKIM


Formayı kolay kolay bırakmayacağı konuşulan genç yıldızın hedefi ise net: Beşiktaş'ta kalıcı olup performansını milli takım düzeyine taşımak. Bu kararlı görüntüsüyle hem teknik ekibin hem taraftarın yeni favorilerinden biri haline gelmiş durumda. Jota Silva, Beşiktaş'ta sadece sahadaki etkisiyle değil, profesyonel yaşam disiplinindeki istikrarıyla da öne çıkmaya devam ediyor. Portekizli yıldızın günlük programında ekstra antrenmanları aksatmadığı, birebir özel hoca eşliğinde fiziksel ve teknik gelişimine yatırım yaptığı biliniyor.

SİYAH BEYAZA AŞIK

Jota Silva, Beşiktaş taraftarına güçlü bir bağ hissederken, İstanbul'u da çok seviyor. Portekizli yıldızın bu duyguları sayesinde yedek kaldığı dönemde moralini bozmadığı ve daha çok çalıştığı öğrenildi.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

İngiltere Premier League ekibi Nottingham Forest'tan bir sezon için kiralanan Jota Silva'nın zorunlu olmayan satın alma opsiyonu bulunuyor. Siyah beyazlılar, sezon sonunda Portekizli yıldızın bonservisini almaya karar verirse 17 milyon euro ödeyecek. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
