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Beşiktaş'ta Al Musrati'ye Suudi Arabistan'dan iki talip!

Beşiktaş'a geri dönen Libyalı oyuncu Al-Musrati'ye Suudi Arabistan'dan iki kulüp talip oldu.

calendar 29 Mayıs 2025 10:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Al Musrati'ye Suudi Arabistan'dan iki talip!
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Bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Kadroya katılacak yeni isimler için temaslarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, takımdan ayrılması beklenen oyuncular için de görüşmeler yapıyor.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde 1 milyon euro bedelle Monaco'ya kiraladığı Al-Musrati'ye talip çıktı.

İKİ KULÜP TALİP OLDU

Kiralık olarak formasını giydiği Monaco satın alma opsiyonunu kullanmayınca Beşiktaş'a geri dönen Al-Musrati'ye Suudi Arabistan Ligi'nden 2 kulübün talip olduğu öğrenildi.

Libyalı oyuncunun ailesinin ise önceliğinin Avrupa, özellikle de Fransa olduğu belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun beklediği teklifleri alamaması durumunda Suudi Arabistan seçeneğini değerlendireceği kaydedildi.

27 yaşındaki ön liberonun Beşiktaş'la sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Siyah beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuyu toplamda 12 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Libya Milli Takım formasını 40 kez terleten başarılı orta saha 2 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş'ta toplam 38 maça çıkan Musrati 3 kez gol sevinci yaşadı.

 

 

 


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