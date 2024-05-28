Beşiktaş'ta 4 ismin sözleşmesi sona erdi

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Umut Meraş, Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sözleşmeleri sona erdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 4 ismin sözleşmesi sona erdi
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28 Mayıs 2024 11:00
Son güncelleme 28 Mayıs 2024 17:08
Beşiktaş'ta sezonunun sona ermesiyle birlikte 4 ismin sözleşmesi bitti.

Siyah-beyazlılarda Ghezzal, Umut Meraş, Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sözleşmeleri sona erdi.

Umut Meraş, Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın geleceği hakkında kesinleşmiş bir karar yokken Rachid Ghezzal, Kasımpaşa maçının ardından kulüp personeli ve takımla vedalaştı.

Öte yandan kiralık sözleşmesi sona eren Joe Worrall da Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı. 

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