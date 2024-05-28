Beşiktaş'ta 4 ismin sözleşmesi sona erdi

Beşiktaş'ta sezonunun sona ermesiyle birlikte 4 ismin sözleşmesi bitti.
Siyah-beyazlılarda Ghezzal, Umut Meraş, Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sözleşmeleri sona erdi.
Umut Meraş, Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın geleceği hakkında kesinleşmiş bir karar yokken Rachid Ghezzal, Kasımpaşa maçının ardından kulüp personeli ve takımla vedalaştı.
Öte yandan kiralık sözleşmesi sona eren Joe Worrall da Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlılarda Ghezzal, Umut Meraş, Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sözleşmeleri sona erdi.
Umut Meraş, Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın geleceği hakkında kesinleşmiş bir karar yokken Rachid Ghezzal, Kasımpaşa maçının ardından kulüp personeli ve takımla vedalaştı.
Öte yandan kiralık sözleşmesi sona eren Joe Worrall da Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı.