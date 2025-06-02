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Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un bonservisi belirledi!

Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Semih Kılıçsoy'u elinden çıkarmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, futbolcunun bonservis bedelini belirledi.

calendar 02 Haziran 2025 08:51
Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un bonservisi belirledi!
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Başarsızı geçen bir sezonun ardından Süper Lig'i 4. sırada bitiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek isteyen siyah-beyazlılarda, genç yıldız Semih Kılıçsoy ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ'TAN 10 MİLYONA YEŞİL IŞIK


Hollanda ve İspanya'dan önemli kulüplerin, 19 yaşındaki golcü oyuncuyu yakından izlediği kulislerde konuşuluyor. Genç yeteneğe olan ilgi her geçen gün artarken, yönetimin 10 milyon euroyu aşan bir teklif gelmesi durumunda transfere onay verebileceği belirtiliyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Beşiktaş ile bu sezon 46 karşılaşmada 2.100 dakika forma giyen genç oyuncu, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 

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