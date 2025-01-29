Beşiktaş savunması alarm veriyor

Beşiktaş'ta savunma hattında yaşanan sakatlıklar, teknik ekibin elini kolunu bağlamaya devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş savunması alarm veriyor
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29 Ocak 2025 08:11
Beşiktaş'ta savunma hattında yaşanan sakatlıklar, teknik ekibin elini kolunu bağlamaya devam ediyor.

Bu sezon bir türlü ideal geri dörtlüsünü oluşturamayan siyah-beyazlılarda, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in en büyük sorunlarından biri savunmadaki istikrarsızlık.

Son olarak Emirhan'ın Antalya maçında yaşadığı sakatlık, Norveçli teknik adamın seçeneklerini iyice sınırladı ve kadro derinliği konusundaki sıkıntıyı daha da artırdı.
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