Beşiktaş Safi Çimento'dan bir transfer daha

Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, pivot Alper Aydın'ı transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki hentbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alper Aydın'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki hentbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alper Aydın'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.
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