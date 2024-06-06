Beşiktaş Safi Çimento'dan bir transfer daha

Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, pivot Alper Aydın'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Safi Çimento'dan bir transfer daha
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05 Haziran 2024 20:00
Son güncelleme 06 Haziran 2024 00:01
 Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, pivot Alper Aydın'ı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki hentbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alper Aydın'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

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