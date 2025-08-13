13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-025'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-040'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-241'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-041'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-041'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-027'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-379'

Beşiktaş, Moritz Jenz'i listesine aldı

Beşiktaş, Wolfsburg'da forma giyen stoper oyuncusu Moritz Jenz'i transfer listesine ekledi. Siyah-Beyazlılar, Alman stoperin durumunu yakından takip ediyor.

13 Ağustos 2025 20:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Moritz Jenz'i listesine aldı
Beşiktaş, yaz transfer dönemi çalışmaları kapsamında stoper mevkisine takviye hedefini sürdürüyor.

Sky DE'nin geçtiği habere göre siyah-beyazlılar, VfL Wolfsburg'un 26 yaşındaki savunmacısı Moritz Jenz'i listesine ekledi.

BEŞİKTAŞ'TAN YAKIN TAKİP

Son günlerde oyuncunun transfer şartları hakkında bilgi alan Beşiktaş yönetiminin, gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Mainz'da kiralık olarak geçiren Alman stoper, 20 maçta 1.6046 dakika forma giydi ve gol veya asist katkısında bulunmadı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
