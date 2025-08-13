Beşiktaş, Moritz Jenz'i listesine aldı

Beşiktaş, yaz transfer dönemi çalışmaları kapsamında stoper mevkisine takviye hedefini sürdürüyor.
Sky DE'nin geçtiği habere göre siyah-beyazlılar, VfL Wolfsburg'un 26 yaşındaki savunmacısı Moritz Jenz'i listesine ekledi.
BEŞİKTAŞ'TAN YAKIN TAKİP
Son günlerde oyuncunun transfer şartları hakkında bilgi alan Beşiktaş yönetiminin, gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Mainz'da kiralık olarak geçiren Alman stoper, 20 maçta 1.6046 dakika forma giydi ve gol veya asist katkısında bulunmadı.
