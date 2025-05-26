Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybettiği maçı Sözcü spor yazarı Ercan Taner köşesinde yorumladı.
Ercan Taner'in yazısı;
"YAVAŞ OYUN İLE HİÇ BİR ŞEY KAZANAMAZSINIZ"
Yavaş oyun ile hiçbir şey kazanamazsınız. Pozisyon bulabilirsiniz ama bu işin aslı tempodan geçer. Beşiktaş, Gedson ve Amir orta sahası ile üretemez. Arroyo ve Muçi yeterli olmayınca iş yine Rafa'ya kalmıştı. Çünkü ilk devre Immobile'nin sadece adı vardı.
"OYUN İŞTAHI EN YÜKSEK OYUNCU MASUAKU"
Takımın içinde oyun iştahı en yüksek oyuncu Masuaku olmuştu ilk yarıda. Arroyo önemli fırsatları değerlendiremedi. Çok çalışıyor ama bu takımın değişmez oyuncusu olması için kesinlikle zamana ihtiyacı var. Muçi bazen saha içinde kayboluyor. 'Muçi oynuyor mu?' sorusunu sorabilecek şekilde onu saha içinde sorguluyorsunuz.
"SAVUNMA KOMEDİSİ YİNE YAŞANDI"
Rizespor ikinci yarı daha çok atak yapmayı düşünen taraftı. İyi top dolaştıran ve atak sürekliliği yakalayan Rizespor, baskı kuran taraf olmuştu. Yine duran top kâbusu yaşandı Beşiktaş adına. Samet, kafa vuruşu ile Rizespor'u öne geçirdi. Joao Mario hemen cevap verdi. Rizespor golü yedikten sonra geriye yaslanıp, kapanınca Beşiktaş baskılı oynuyormuş gibi gözüktü. Buna rağmen net pozisyonlar oluşamıyordu. Nihayetinde 3 sezondur tekrarlanan savunma komedisi yine yaşandı. Sowe golü atınca Beşiktaş kaybetti.
Yeni sezonda transferde boş çekme şansı hiç yok yönetimin. Yoksa işleri çok erken zora girer.
Ercan Taner'in yazısı;
"YAVAŞ OYUN İLE HİÇ BİR ŞEY KAZANAMAZSINIZ"
Yavaş oyun ile hiçbir şey kazanamazsınız. Pozisyon bulabilirsiniz ama bu işin aslı tempodan geçer. Beşiktaş, Gedson ve Amir orta sahası ile üretemez. Arroyo ve Muçi yeterli olmayınca iş yine Rafa'ya kalmıştı. Çünkü ilk devre Immobile'nin sadece adı vardı.
"OYUN İŞTAHI EN YÜKSEK OYUNCU MASUAKU"
Takımın içinde oyun iştahı en yüksek oyuncu Masuaku olmuştu ilk yarıda. Arroyo önemli fırsatları değerlendiremedi. Çok çalışıyor ama bu takımın değişmez oyuncusu olması için kesinlikle zamana ihtiyacı var. Muçi bazen saha içinde kayboluyor. 'Muçi oynuyor mu?' sorusunu sorabilecek şekilde onu saha içinde sorguluyorsunuz.
"SAVUNMA KOMEDİSİ YİNE YAŞANDI"
Rizespor ikinci yarı daha çok atak yapmayı düşünen taraftı. İyi top dolaştıran ve atak sürekliliği yakalayan Rizespor, baskı kuran taraf olmuştu. Yine duran top kâbusu yaşandı Beşiktaş adına. Samet, kafa vuruşu ile Rizespor'u öne geçirdi. Joao Mario hemen cevap verdi. Rizespor golü yedikten sonra geriye yaslanıp, kapanınca Beşiktaş baskılı oynuyormuş gibi gözüktü. Buna rağmen net pozisyonlar oluşamıyordu. Nihayetinde 3 sezondur tekrarlanan savunma komedisi yine yaşandı. Sowe golü atınca Beşiktaş kaybetti.
Yeni sezonda transferde boş çekme şansı hiç yok yönetimin. Yoksa işleri çok erken zora girer.
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