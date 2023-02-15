Beşiktaş'ın Ankaragücü maçında rakip taraftarların sahaya girmesinin ardından yaptığı hareket nedeniyle ceza alan ve sezon sonunda Türkiye'den ayrılacağını söyleyen Josef de Souza, bu kararını öne çekti.34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Çin ekibi Beijing Guoan ile anlaşmasının ardından siyah-beyazlı kulüpten sözleşmesinin feshedilmesini istedi.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Josef de Souza'nın ayrılmasına onay verdi. Beşiktaş Yönetimi de bu kararın ardından Josef de Souza'nın bu talebini kabul etti.Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Josef, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.Öte yandan depremzede çocuklar için Mersin'e giden ve onları ziyaret eden Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören çocuklar için topladığı bağışı sosyal medya hesabından duyurdu.