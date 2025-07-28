28 Temmuz
FC Midtjylland-Soenderjyske
6-2
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Central Cordoba de Santiago-Defensa y Justicia
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28 Temmuz
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28 Temmuz
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1-2
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Vasteras SK-Trelleborgs FF
3-0
28 Temmuz
Elfsborg-IFK Goeteborg
4-3

Beşiktaş'ın yeni gündemi: Arda Kızıldağ

Beşiktaş, Gaziantep FK forması giyen Arda Kızıldağ ile ilgileniyor. 27 yaşındaki stoper oyuncusunun, Gaziantep FK ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

calendar 28 Temmuz 2025 23:11
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın yeni gündemi: Arda Kızıldağ
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Shakhtar Donetsk karşısında alınan mağlubiyetin ardından transferde vites yükselten Beşiktaş, Süper Lig'den transfer gerçekleştirebilir.

İLGİ VAR

Ekol TV'nin haberine göre; Beşiktaş, Gaziantep FK forması giyen Arda Kızıldağ ile ilgileniyor.

YENİ SÖZLEŞME İMZALADI

26 yaşındaki stoper oyuncusu, geçtiğimiz aylarda Gaziantep FK ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

GAZİANTEP FK KARİYERİ

2022 yaz transfer döneminde Gençlerbirliği'nden Gaziantep FK'ye transfer olan Arda Kızıldağ, Antep ekibiyle 65 maçta forma giydi ve 6 gol attı.
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