Beşiktaş'ın yeni gündemi: Arda Kızıldağ

Shakhtar Donetsk karşısında alınan mağlubiyetin ardından transferde vites yükselten Beşiktaş, Süper Lig'den transfer gerçekleştirebilir.
İLGİ VAR
Ekol TV'nin haberine göre; Beşiktaş, Gaziantep FK forması giyen Arda Kızıldağ ile ilgileniyor.
YENİ SÖZLEŞME İMZALADI
İLGİ VAR
Ekol TV'nin haberine göre; Beşiktaş, Gaziantep FK forması giyen Arda Kızıldağ ile ilgileniyor.
YENİ SÖZLEŞME İMZALADI
26 yaşındaki stoper oyuncusu, geçtiğimiz aylarda Gaziantep FK ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.
GAZİANTEP FK KARİYERİ
2022 yaz transfer döneminde Gençlerbirliği'nden Gaziantep FK'ye transfer olan Arda Kızıldağ, Antep ekibiyle 65 maçta forma giydi ve 6 gol attı.
GAZİANTEP FK KARİYERİ
2022 yaz transfer döneminde Gençlerbirliği'nden Gaziantep FK'ye transfer olan Arda Kızıldağ, Antep ekibiyle 65 maçta forma giydi ve 6 gol attı.