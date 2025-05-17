Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı: 2 kişi geri döndü, 3 kişi ise eksik!

Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
2 KİŞİ GERİ DÖNDÜ, 3 KİŞİ İSE EKSİK
Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Ernest Muçi ve Elan Ricardo kadroda yer alırken; sezonu kapatan Alex Oxlade-Chamberlain ve anneannesinin cenazesine giden Gedson Fernandes ile Emirhan Topçu kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
2 KİŞİ GERİ DÖNDÜ, 3 KİŞİ İSE EKSİK
Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Ernest Muçi ve Elan Ricardo kadroda yer alırken; sezonu kapatan Alex Oxlade-Chamberlain ve anneannesinin cenazesine giden Gedson Fernandes ile Emirhan Topçu kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
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