17 Mayıs
A.Demirspor-Hatayspor
19:00
17 Mayıs
RB Leipzig-VfB Stuttgart
2-269'
17 Mayıs
B. Dortmund-Holstein Kiel
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Freiburg-E. Frankfurt
1-262'
17 Mayıs
Augsburg-Union Berlin
1-170'
17 Mayıs
Mainz 05-Leverkusen
2-263'
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22:00
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22:00
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22:00
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22:00
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20:00
17 Mayıs
Sporting CP-V. Guimaraes
20:00
17 Mayıs
FC Porto-Nacional
20:00

Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı: 2 kişi geri döndü, 3 kişi ise eksik!

Beşiktaş, Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

calendar 17 Mayıs 2025 16:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı: 2 kişi geri döndü, 3 kişi ise eksik!
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Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

2 KİŞİ GERİ DÖNDÜ, 3 KİŞİ İSE EKSİK

Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Ernest Muçi ve Elan Ricardo kadroda yer alırken; sezonu kapatan Alex Oxlade-Chamberlain ve anneannesinin cenazesine giden Gedson Fernandes ile Emirhan Topçu kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde: 


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