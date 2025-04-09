Beşiktaş'ın deplasman kabusu geri döndü!

Ole Gunnar Solskjaer gelmeden önce deplasmanda 5 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, yeni hocasıyla Antalya'ya takılsa da sonra kötü istatistiği bitirmişti. Ancak son iki karşılaşmada işler tersine döndü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın deplasman kabusu geri döndü!
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09 Nisan 2025 10:42
Son güncelleme 09 Nisan 2025 10:43
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile yakaladığı çıkışta deplasmandaki kötü gidişi de noktalamıştı. Göreve 22 Ocak'taki Athletic Bilbao maçı ile başlayan Norveçli teknik adam, Süper Lig'deki Antalyaspor beraberliğinin ardından 4 karşılaşmayı üst üste kazanarak bu sezonun en uzun galibiyet serisini yakalamıştı.

Konya'da alınan yenilgi, deplasman fobisini yeniden başlattı. Kasımpaşa karşısında bir puan son dakika golüyle zor kurtarıldı.

LİGDE DÖRT DEPLASMAN MAÇI KALDI

Bu sezon 14 dış saha maçında sadece 4 kez kazanan (Samsun, Kayseri, Sivas, Eyüp) siyah-beyazlılar 3 kez yenildi (G.Saray, Adana Demir, Konya). 7 karşılaşma ise beraberlikle bitti.

Toplanan 48 puanın sadece 19'unu deplasmanlarda kazanan Beşiktaş, Süper Lig dış saha puan durumunda 6. sırada yer alıyor. Kartal, evinde oynadığı 14 mücadelenin ise 9'unu kazandı. 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

Taraftarı önünde 29 puan topladı. Beşiktaş kalan 8 haftada Göztepe, Fenerbahçe, Alanya ve Bodrum deplasmanlarına gidecek. 

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