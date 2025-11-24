Beşiktaş'ın 20 yıllık Samsunspor kabusu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın rakibine karşı galibiyet hasreti 20 yıla çıktı.
Siyah- Beyazlılar, rakibine karşı ligde son iç saha galibiyetini 2 Ekim 2005 tarihinde 3-2'lik skorla almıştı.
Kartal, Samsun temsilcisini konuk ettiği son 4 mücadeleden 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı.
