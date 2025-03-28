Beşiktaş ile Galatasaray, 358. randevuya çıkıyor

Beşiktaş ile Galatasaray, yarın yapacakları Trendyol Süper Lig mücadelesiyle tarihlerinde 358. kez karşı karşıya gelecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 357 maçın 128'ini sarı-kırmızılılar, 115'ini ise siyah-beyazlılar kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.
Taraflar arasındaki tarihi rekabette Galatasaray'ın attığı 498 gole, Beşiktaş 470 golle karşılık verdi.
- Ligde Galatasaray üstün
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 133 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.
İki takımın Süper Lig'de karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 51, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 164, siyah-beyazlılar ise 141 kez fileleri havalandırdı.
- Son 3 lig maçını Galatasaray kazandı
Galatasaray, Beşiktaş ile yaptığı son 3 lig maçından gülerek ayrıldı.
Bir asrı geride bırakan tarihi rekabette siyah-beyazlı takım, Süper Lig müsabakalarında son galibiyetini 30 Nisan 2023'te sahasında 3-1'lik skorla elde etti. Sonraki süreçte yapılan lig mücadelelerinde Galatasaray sırasıyla sahasında 2-1, deplasmanda 1-0 ve iç sahada 2-1'lik skorlarla kazanan taraf oldu.
Beşiktaş, yarınki maçta hem bu 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak hem de rakibine bu sezonki ilk lig yenilgisini yaşatmak için mücadele edecek.
- Bu sezonki 3. randevu
Beşiktaş ile Galatasaray bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek.
İki takım, bu sezonki ilk randevularına ağustos ayında Turkcell Süper Kupa'da çıktı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi 5-0 kazanan siyah-beyazlılar, iyi girdiği sezonu aynı şekilde sürdüremedi.
Süper Lig'in ilk yarısında yapılan maç ise takımları ikinci kez karşı karşıya getirdi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.
- Tüpraş Stadı'ndaki maçlar
Beşiktaş, 2016 yılında açılan Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'a kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.
İki takım arasında bu statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı takım, Dolmabahçe'de daha sonra yapılan 6 derbide sahadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Dolmabahçe'deki ilk ve tek galibiyetini geçen sezon 1-0'lık skorla yaşadı.
Söz konusu 8 karşılaşmada Beşiktaş 14 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 5 gol atabildi.
Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda yapılan 8 maçın 7'sinde gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılar ise sadece 4 müsabakada fileleri havalandırabildi.
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 357 maçın 128'ini sarı-kırmızılılar, 115'ini ise siyah-beyazlılar kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.
Taraflar arasındaki tarihi rekabette Galatasaray'ın attığı 498 gole, Beşiktaş 470 golle karşılık verdi.
- Ligde Galatasaray üstün
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 133 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.
İki takımın Süper Lig'de karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 51, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 164, siyah-beyazlılar ise 141 kez fileleri havalandırdı.
- Son 3 lig maçını Galatasaray kazandı
Galatasaray, Beşiktaş ile yaptığı son 3 lig maçından gülerek ayrıldı.
Bir asrı geride bırakan tarihi rekabette siyah-beyazlı takım, Süper Lig müsabakalarında son galibiyetini 30 Nisan 2023'te sahasında 3-1'lik skorla elde etti. Sonraki süreçte yapılan lig mücadelelerinde Galatasaray sırasıyla sahasında 2-1, deplasmanda 1-0 ve iç sahada 2-1'lik skorlarla kazanan taraf oldu.
Beşiktaş, yarınki maçta hem bu 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak hem de rakibine bu sezonki ilk lig yenilgisini yaşatmak için mücadele edecek.
- Bu sezonki 3. randevu
Beşiktaş ile Galatasaray bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek.
İki takım, bu sezonki ilk randevularına ağustos ayında Turkcell Süper Kupa'da çıktı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi 5-0 kazanan siyah-beyazlılar, iyi girdiği sezonu aynı şekilde sürdüremedi.
Süper Lig'in ilk yarısında yapılan maç ise takımları ikinci kez karşı karşıya getirdi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.
- Tüpraş Stadı'ndaki maçlar
Beşiktaş, 2016 yılında açılan Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'a kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.
İki takım arasında bu statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı takım, Dolmabahçe'de daha sonra yapılan 6 derbide sahadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Dolmabahçe'deki ilk ve tek galibiyetini geçen sezon 1-0'lık skorla yaşadı.
Söz konusu 8 karşılaşmada Beşiktaş 14 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 5 gol atabildi.
Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda yapılan 8 maçın 7'sinde gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılar ise sadece 4 müsabakada fileleri havalandırabildi.