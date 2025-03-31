Beşiktaş'ı Portekizliler hayatta tutuyor!

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncuları Joao Mario, Gedson Fernandes ve Rafa Silva Galatasaray karşısında gösterdikleri performansla siyah-beyazlıları adeta eski günlerine döndürdü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ı Portekizliler hayatta tutuyor!
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31 Mart 2025 09:24
Son güncelleme 31 Mart 2025 09:25
Beşiktaş'ın yıldız oyuncuları Joao Mario, Gedson Fernandes ve Rafa Silva derbiye damga vurdu.

Mario, Rafa'nın attığı şık golde ilk golde asisti yaptı. İkinci golde de bir başka vatandaşı Gedson'a verdiği gol pasıyla derbide 2. asistine imza attı. Siyah-beyazlıların attığı gollere katkı yapan üç oyuncunun da Portekizli olması dikkatlerden kaçmadı.

SİMAO'DAN SONRA İLK

Rafa Silva ve Gedson Fernandes, siyah-beyazlı formayla Simao'dan 14 yıl sonra Galatasaray'a gol atan ilk Portekizli futbolcular oldu.

RAFA ÇOK FORMDA

Rafa, skor yükünü sırtlamaya devam ediyor. Maestro, siyah-beyazlıların ligde attığı son 14 golün 7'sine direkt katkı verdi. Bu sezon ligde 26. maçında 8. kez gol sevinci yaşamış oldu. 31 yaşındaki oyuncu, ligdeki son 11 müsabakada 5 gol, 4 asiste imza attı. Tecrübeli yıldız, söz konusu gol ve asistlerin çoğunu ise Solskjaer göreve geldikten sonra kaydetti. Rafa Silva, Ole'nin takımın başına geçmesinin ardından 4 gol, 3 asistle takımına katkı sağladı.

GEDSON EN GOLCÜ SEZONUNDA

Beşiktaş formasıyla kariyerinin en çok gol kaydettiği sezonunu yaşayan yıldız orta saha, 40 maçta forma giydi ve 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 
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