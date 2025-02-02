Beşiktaş, Hadziahmetovic'i geri çağırabilir!

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'a kiraladığı Amir Hadziahmetovic hakkında bir gelişme yaşandı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Sözcü'nün haberine göre Çaykur Rizespor'a kiralanan 27 yaşındaki orta saha Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesinde geri çağrılma ile alakalı özel bir madde bulunuyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Rizespor ile 21 maça çıkan Boşnak oyuncu 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Sözcü'nün haberine göre Çaykur Rizespor'a kiralanan 27 yaşındaki orta saha Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesinde geri çağrılma ile alakalı özel bir madde bulunuyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Rizespor ile 21 maça çıkan Boşnak oyuncu 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.