Beşiktaş, Hadziahmetovic'i geri çağırabilir!

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'a kiraladığı Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesinde geri çağrılma ile alakalı özel bir madde bulunuyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş, Hadziahmetovic'i geri çağırabilir!
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02 Şubat 2025 14:26
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'a kiraladığı Amir Hadziahmetovic hakkında bir gelişme yaşandı.

Sözcü'nün haberine göre Çaykur Rizespor'a kiralanan 27 yaşındaki orta saha Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesinde geri çağrılma ile alakalı özel bir madde bulunuyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Rizespor ile 21 maça çıkan Boşnak oyuncu 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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