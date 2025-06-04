Yeni sezonda gol yollarındaki sorunları çözmek isteyen Beşiktaş, tartışmalara kapalı ve doğrudan katkı verecek bir forvet transferine odaklanmış durumda.
GÜNDEMDE KLEINDIENST VAR
Bu kapsamda yönetim, Bundesliga ekiplerinden Mönchengladbach forması giyen Tim Kleindienst'i gündemine aldı.
33 MAÇTA 23 GOLE KATKI
Geçtiğimiz sezon Alman temsilcisinde dikkat çeken bir performans sergileyen 28 yaşındaki forvet, 33 resmi maçta 16 gol ve 7 asistle oynayarak takımının hücum hattında öne çıkan isimlerden biri olmuştu. Yaklaşık 12 milyon Euro piyasa değeri bulunan Kleindienst'in kulübüyle yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ve tarafların pazarlığa açık olduğu ifade ediliyor.
TÜRKİYE'YE OLUMLU BAKIYOR
Beşiktaş cephesi, deneyimli golcü için satın alma opsiyonunu içeren kiralama teklifinde bulunurken; oyuncunun Türkiye'ye transferine de sıcak baktığı öğrenildi. Hem futbolcunun hem de menajerinin yapılan görüşmelerde olumlu bir yaklaşım sergilediği gelen bilgiler arasında.
GÜNDEMDE KLEINDIENST VAR
Bu kapsamda yönetim, Bundesliga ekiplerinden Mönchengladbach forması giyen Tim Kleindienst'i gündemine aldı.
33 MAÇTA 23 GOLE KATKI
Geçtiğimiz sezon Alman temsilcisinde dikkat çeken bir performans sergileyen 28 yaşındaki forvet, 33 resmi maçta 16 gol ve 7 asistle oynayarak takımının hücum hattında öne çıkan isimlerden biri olmuştu. Yaklaşık 12 milyon Euro piyasa değeri bulunan Kleindienst'in kulübüyle yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ve tarafların pazarlığa açık olduğu ifade ediliyor.
TÜRKİYE'YE OLUMLU BAKIYOR
Beşiktaş cephesi, deneyimli golcü için satın alma opsiyonunu içeren kiralama teklifinde bulunurken; oyuncunun Türkiye'ye transferine de sıcak baktığı öğrenildi. Hem futbolcunun hem de menajerinin yapılan görüşmelerde olumlu bir yaklaşım sergilediği gelen bilgiler arasında.
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