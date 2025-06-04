Beşiktaş, golcüsünü Almanya'da buldu: Tim Kleindienst!

Beşiktaş, forvet transferi için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, Almanya'da forma giyen Tim Kleindienst'i gündemine aldı.

calendar 04 Haziran 2025 09:39 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2025 09:40
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, golcüsünü Almanya'da buldu: Tim Kleindienst!
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Yeni sezonda gol yollarındaki sorunları çözmek isteyen Beşiktaş, tartışmalara kapalı ve doğrudan katkı verecek bir forvet transferine odaklanmış durumda.

GÜNDEMDE KLEINDIENST VAR

Bu kapsamda yönetim, Bundesliga ekiplerinden Mönchengladbach forması giyen Tim Kleindienst'i  gündemine aldı.


33 MAÇTA 23 GOLE KATKI

Geçtiğimiz sezon Alman temsilcisinde dikkat çeken bir performans sergileyen 28 yaşındaki forvet, 33 resmi maçta 16 gol ve 7 asistle oynayarak takımının hücum hattında öne çıkan isimlerden biri olmuştu. Yaklaşık 12 milyon Euro piyasa değeri bulunan Kleindienst'in kulübüyle yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ve tarafların pazarlığa açık olduğu ifade ediliyor.

TÜRKİYE'YE OLUMLU BAKIYOR

Beşiktaş cephesi, deneyimli golcü için satın alma opsiyonunu içeren kiralama teklifinde bulunurken; oyuncunun Türkiye'ye transferine de sıcak baktığı öğrenildi. Hem futbolcunun hem de menajerinin yapılan görüşmelerde olumlu bir yaklaşım sergilediği gelen bilgiler arasında. 


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