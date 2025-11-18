Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta üst sıralar için Türk Telekom deplasmanına çıkıyor!

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'nun 8. haftasında 19 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.
Gruplarında iki takımın da 5 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunurken Türk Telekom averajla ikinci, Beşiktaş GAİN ise üçüncü basamakta bulunuyor.
Siyah-beyazlılar, gruptaki son maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı 97-83 yenerken Türk Telekom ise deplasmanda Litvanya ekibi Lietkabelis'i 100-74 mağlup etti.
Karşılaşma öncesi iki ekip de Avrupa'da formda bir görüntü sergiledi. Grubundaki ilk iki maçında mağlup olan Türk Telekom, sonraki 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş GAİN ise son 6 maçta 5 galibiyet aldı.
Türk Telekom ile Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup'ta ilk kez karşı karşıya gelecek.
