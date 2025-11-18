18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta üst sıralar için Türk Telekom deplasmanına çıkıyor!

Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom, formda girdikleri BKT EuroCup 8. hafta mücadelesinde yarın Avrupa sahnesinde ilk kez karşılaşacak.

calendar 18 Kasım 2025 14:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'nun 8. haftasında 19 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Gruplarında iki takımın da 5 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunurken Türk Telekom averajla ikinci, Beşiktaş GAİN ise üçüncü basamakta bulunuyor.


Siyah-beyazlılar, gruptaki son maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı 97-83 yenerken Türk Telekom ise deplasmanda Litvanya ekibi Lietkabelis'i 100-74 mağlup etti.

Karşılaşma öncesi iki ekip de Avrupa'da formda bir görüntü sergiledi. Grubundaki ilk iki maçında mağlup olan Türk Telekom, sonraki 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş GAİN ise son 6 maçta 5 galibiyet aldı.

Türk Telekom ile Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup'ta ilk kez karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
