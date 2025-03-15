Beşiktaş Fibabanka, derbide Galatasaray'ı yıktı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Fibabanka ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Siyah-Beyazlılar 92-77 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Fibabanka, üst üste 7. galibiyetini aldı.
Galatasaray ise son 8 maçta 6. mağlubiyetini aldı. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar, 2025 yılında deplasmanda hiçbir maçını kazanamadı.
Ligin ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray evinde Beşiktaş Fibabanka'yı 91-88 mağlup etmişti.
Ligde bir sonraki hafta Siyah-Beyazlılar, ONVO Büyükçekmece'ye konuk olacak. Sarı-Kırmızılılar ise deplasmanda Mersin Spor ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekip ise 9. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Maçtan dakikalar
Derbi maça Sleva'nın peş peşe kaydettiği basketlerle başlayan Beşiktaş Fibabanka, 5. dakikayı 13-6 önde geçti. Savunmada rakibini durdurmakta zorlanan Galatasaray, boyalı alandan skor üretse de siyah-beyazlı takım birinci periyodu 28-20 üstün kapattı.
İkinci çeyreğe de tempolu başlayan ev sahibi takım, 12. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 32-20. Top kayıpları yapan Beşiktaş önünde 13-4'lük seri yakalayan Galatasaray, 15. dakika biterken farkı 3 sayıya kadar düşürdü: 36-33. Periyodun ikinci bölümünde oyunda tempo düşerken siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 47-42 önde girdi.
Galatasaray, ikinci yarıya iyi başladı. Sarı-kırmızılılar, hücumda ritmini kaybeden Beşiktaş Fibabanka karşısında 23. dakikada Blumbergs'in basketleriyle öne geçti: 50-51. Kısa oyuncularıyla skor üreten siyah-beyazlı takım, taraftarının da desteğiyle hücumda etkinliğini yeniden artırdı ve 27. dakikayı 65-60 önde bitirdi. Beşiktaş, boş atışlardan isabet bulamayan Galatasaray karşısında son bölümde Mathews'in kaydettiği orta mesafe basketle final periyoduna 68-63 üstün gitti.
Son çeyreğe boyalı alanı iyi savunarak başlayan Beşiktaş, 34. dakikayı 80-66 önde geçti. Sarı-kırmızılı takımda başantrenör Yakup Sekizkök, bitime 2 dakika 48 saniye kala aldığı ikinci teknik faulle oyun dışında kalırken oyun üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, karşılaşmayı 92-77 kazandı.
- Yiğit Arslan, Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıktı
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Yiğit Arslan, siyah-beyazlı formayla 100. maçına çıktı.
Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan derbi maç öncesinde Yiğit Arslan için bir tören düzenlendi.
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, düzenlenen törende Yiğit Arslan'a "100" numaralı forma ve siyah-beyazlı kulübün simgesi "Kartal" heykelini takdim etti.
Salon: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Nazlı Çisil Güngör
Beşiktaş Fibabanka: Berk Uğurlu 1, Needham 13, Mathews 11, Sleva 21, Plavsic 4, Allman 12, Yiğit Arslan 14, Morgan 10, Terry 6
Galatasaray: Young, Buğrahan Tuncer 11, Wallace 20, Palmer 14, Delgado 12, Sadık Emir Kabaca 2, Cummings 2, Blumbergs 5, Izundu 11, Yaman Alişan
1. Periyot: 28-20
Devre: 47-42
3. Periyot: 68-63
Diskalifiye: 37.12 Yakup Sekizkök (Galatasaray Başantrenörü)
Beşiktaş Fibabanka, derbide Galatasaray'ı yıktı!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Galatasaray'ı 92-77 mağlup etti.
Son güncelleme 15 Mart 2025 20:16
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Fibabanka ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
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