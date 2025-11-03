Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde en erken ikinci gol!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide önemli bir an yaşandı.
El Bilal Toure'nin 5. dakikada attığı gol iki takım arasındaki en erken goller arasında yerini aldı.
Siyah-beyazlı oyuncunun, Beşiktaş'ı öne geçiren golü, iç sahada oynanan lig derbilerinde kaydedilen en erken ikinci gol olarak kayıtlara geçti.
Beşiktaş adına iç sahada atılan en erken golü 1986 yılında Ziya Doğan kaydetmişti. Siyah-beyazlı oyuncu o tarihte oynanan derbinin 3. dakikasında fileleri havalandırmayı başarmıştı.
